Под Одессой обезвредили столетнюю мину

12 апреля в акватории Дуная нашли мину для подводных лодок типа "Sautter-Harle" производства 1920 года. Специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на катерах морской охраны оттащили мину на 98-й километр реки Дунай. Там опасную находку весом 480 кг взорвали.

С начала апреля в водах Дуная нашли три подобных мины. Две течение принесло к Измаилу, а третья уплыла в Румынию, пишет "Интерфакс".