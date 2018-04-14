Пушков: успех удара по Сирии понятен лишь Трампу и Мэй

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Конфликт в Сирии 17 минут назад
Пушков: успех удара по Сирии понятен лишь Трампу и МэйЧитайте нас в Telegram
Успех авиаудара коалиции по Сирии понятен только американскому лидеру Дональду Трампу и британскому премьеру Терезе Мэй, а вот успех советского ПВО понятен всем, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Кроме Трампа и Мэй, никто так и не понял, в чем состоит их успех в Сирии. А вот успешные действия ПВО советского производства очевидны всем.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 апреля 2018 г.
Это демонстрация мощи и агрессии, которая никак не повлияет на соотношение сил в регионе, добавил сенатор. США не нужны были расследования, нужен был предлог для авиаудара, которым и стала ложная химатака.
США не нужны были выяснения ОЗХО и всякие расследования, а нужен был предлог для удара по Сирии. Они его получили в виде ложной химической атаки. Чистая демонстрация мощи и агрессивности. Но развитие событий и соотношение сил в Сирии она не изменит.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 апреля 2018 г.
В то же время официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что США не готовы продемонстрировать мировой общественности доказательства применения Сирией химического оружия в Думе в связи с секретностью этих данных. Но Вашингтон в своем решении уверен. У Трампа были все полномочия для удара по Сирии, согласно статье второй конституции, несмотря на ряд возражений в конгрессе.
В то же время Великобритания, принимая решение об авиаударах по Сирии, следовала международному законодательству о гуманитарной интервенции, говорится в правовом обосновании, опубликованном офисом британского премьер-министра Терезы Мэй. Это были силовые меры, принимаемые для предотвращения гуманитарной катастрофы и геноцида местного населения, соразмерные и кратковременные, передает РИА Новости.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором. МИД России заявил, что цель вбросов — оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
США, Британия и Франция утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.
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