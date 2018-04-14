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14 апреля 201817:40

Лавров: удар по Сирии обосновали смешным видео и секретами

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными. Об этом он заявил в субботу на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам Лаврова, и президент США, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а, во-вторых, это сделал не кто иной, как президент Сирии Башар Асад, который отдал соответствующий приказ, передает ТАСС.

Глава российского МИД также заявил, что Запад ничем не обосновывает удары по Сирии, кроме как информацией, взятой из СМИ и социальных сетей. Лавров напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который публично заявил о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в Думе "режимом Асада", разговаривал в середине этой недели с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на просьбу российского лидера поделиться такими фактами президент Франции заявил, что это секрет, продолжил Лавров. "Мы не можем предоставить эти данные, тем более это не наш секрет", — добавил он.

Министр заявил, кроме того, что три дня назад представитель посольства США в РФ предложил отправить американских специалистов в сирийский город Дума. В МИД РФ, по словам Лаврова, идею одобрили и пообещали договориться с Дамаском. Уже через день, продолжил глава МИД РФ, в ходе разговора президентов России и Франции, Владимир Путин, "отвечая на утверждение своего французского коллеги о том, что нет сомнений, что это совершило сирийское правительство, предложил ему направить французских инспекторов, которые могли бы с нашими специалистами, с американскими специалистами, изучить ситуацию на месте". "Договорились, что будут контакты по линии Минобороны для того, чтобы эту идею реализовать, но никто из французских коллег не вышел на связь ни с министерством обороны, ни с нашим министерством", – рассказал Лавров.

Между тем в посольстве РФ в Великобритании выразили сомнение в том, что страны, участвовавшие в ракетном ударе по Сирии, заинтересованы в выяснении достоверной информации о ситуации с химической атакой в городе Дума. Соответствующее сообщение дипмиссия разместила в своем Twitter.

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