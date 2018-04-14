Тема:

Конфликт в Сирии 16 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
14 апреля 201818:10 Георгий Подгорный

Сирийцы поддержали власти митингами

Читайте нас в Telegram

Премьер-министр Сирии на встрече с делегацией России заявил, что вся страна будет праздновать отражение ракетного удара, нанесенного коалицией во главе с США.

Сирия. Дамаск. Площадь Омейядов. В центре города собрались сотни жителей. В руках флаги Сирийской арабской республики. Сирийцы здесь для того, чтобы сказать: они не боятся.

"Мы поддерживаем тебя, Башар", – такие лозунги скандирует толпа. Люди собрались здесь для того, чтобы показать, что они готовы противостоять агрессии, и авиаудары не сломят дух местных жителей.

"Это люди, которые в течение семи лет не боялись и не будут бояться, они готовы на забастовки из-за лжи Трампа. Сирия всегда была несломленной страной, и она будет такой оставаться, мы будем защищать ее своими знаниями, образованием. Сирия может быть больной, но она не умрет", – говорит один из местных жителей.

Сам Башар Асад после бомбардировки остался в Дамаске. Утром он вышел на работу. Ролик с главой государства, который идет в свой кабинет в президентском дворце, сопровождается комментарием: "Утро стойкости". Лидер Сирии сразу приступил к работе. У него состоялся телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Он подчеркнул, что эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу с терроризмом и подавлять его на каждой пяди родной земли. Со своей стороны президент Башар Асад сказал Роухани, что атака произошла из-за осознания колониальными западными державами, поддерживающими терроризм, того, что они потеряли контроль, и в то же время, они чувствуют, что потеряли доверие своего народа и мира" – цитирует ТАСС сообщение канцелярии президента Сирии.

Митинги в поддержку власти прокатились по крупным городам. На кадрах, снятых в Алеппо, видно, что у многих в руках российский триколор. Сирийцы отлично знают, какой вклад внесла Россия в борьбу с терроризмом на их земле и как противостоит провокациям о том, что якобы в Восточной Гуте применялось химическое оружие.

Митинг стихийный и миролюбивый. Никакой агрессии или провокаций. Скорее, наоборот – на площади играет музыка. Люди кружатся в танце.

Многие, кто сегодня вышел на улицы, выражают отдельную поддержку армии Сирийской арабской республики.

"К победе! Это утро победы, сирийских сил противовоздушной обороны, это утро победы нашей сирийской армии в Гуте, и, в противостоянии американским ударам", – говорит участница митинга.

"Мы осуждаем и осуждаем это нападение на нашу страну, Трамп — проигравший, его агенты проиграли, а те, кто присоединяются к США, проиграли. Мы говорим: "Да здравствует Асад!" – уверен другой сириец, пришедший на акцию.

Людей на улицах никто не собирал. Сирийцы без конца прибывали на центральные площади городов. Многие уверены: если для них это единственный способ привлечь к себе внимание, поддержать Башара Асада, противостоять агрессии со стороны США, Великобритании и Франции, тогда такие акции будут повторяться.

Ранее по теме

Сейчас

18:08

Самолет под Липецком разбил один из опытнейших летчиков в России

17:54

Скрипалей отравили веществом BZ

17:20

Лавров: удар по Сирии обосновали смешным видео и секретами

16:24

Под колесами поезда в московском метро снова погиб пассажир

15:39

Под Липецком упал "Злин"

15:33

Миссия выполнена: Трамп назвал идеальным удар по Сирии

14:37

Противников "империалистических варваров" отогнали от посольства США в Анкаре

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: на Сирию напали по прошлогоднему сценарию

Путин: на Сирию напали по прошлогоднему сценарию

2 часа назад
Лавров: удар по Сирии обосновали смешным видео и секретами

Лавров: удар по Сирии обосновали смешным видео и секретами

41 минута назад
Скрипалей отравили веществом BZ

Скрипалей отравили веществом BZ

17 минут назад
Ракеты западных агрессоров оказались не слишком эффективны против советских ЗРК

Ракеты западных агрессоров оказались не слишком эффективны против советских ЗРК

3 часа назад
Толстой объяснил совет пить "Боярышник" вместо иностранных лекарств

Толстой объяснил совет пить "Боярышник" вместо иностранных лекарств

1 час назад
Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе

Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе

5 часов назад
Зюганов заявил, что с ним все нормально

Зюганов заявил, что с ним все нормально

3 часа назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
Почему молчали? МИД РФ - о докладе Франции о "хлоре и других газах" в Сирии

Почему молчали? МИД РФ - о докладе Франции о "хлоре и других газах" в Сирии

4 часа назад
США били по сирийским войскам, но целью назвали разгром ИГ

США били по сирийским войскам, но целью назвали разгром ИГ

1 час назад
Порошенко обвинил Асада в "жестоком преступлении против человечности"

Порошенко обвинил Асада в "жестоком преступлении против человечности"

1 час назад
Опубликовано видео поисков пассажира круизного лайнера, упавшего в океан

Опубликовано видео поисков пассажира круизного лайнера, упавшего в океан

1 час назад
Под колесами поезда в московском метро снова погиб пассажир

Под колесами поезда в московском метро снова погиб пассажир

1 час назад
В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок

В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок

2 часа назад
Под Липецком упал "Злин"

Под Липецком упал "Злин"

2 часа назад
Дубль Антона Миранчука обеспечил "Локомотиву" разгромную победу над "Динамо"

Дубль Антона Миранчука обеспечил "Локомотиву" разгромную победу над "Динамо"

2 часа назад
Миссия выполнена: Трамп назвал идеальным удар по Сирии

Миссия выполнена: Трамп назвал идеальным удар по Сирии

2 часа назад
Россия не против сотрудничества с США, но доверия нет

Россия не против сотрудничества с США, но доверия нет

2 часа назад
Российские депутаты поехали в Сирию, несмотря на ракетный удар

Российские депутаты поехали в Сирию, несмотря на ракетный удар

3 часа назад
Справка: самые масштабные случаи применения силы США и НАТО

Справка: самые масштабные случаи применения силы США и НАТО

3 часа назад
Противников "империалистических варваров" отогнали от посольства США в Анкаре

Противников "империалистических варваров" отогнали от посольства США в Анкаре

3 часа назад
Минобороны РФ: ситуация в сирийских зонах деэскалации стабильна

Минобороны РФ: ситуация в сирийских зонах деэскалации стабильна

3 часа назад
Удары в никуда: американская коалиция устроила бессмысленную демонстрацию силы

Удары в никуда: американская коалиция устроила бессмысленную демонстрацию силы

3 часа назад
Ребенок чудом уцелел, попав под колеса мусоровоза в Геленджике. Видео

Ребенок чудом уцелел, попав под колеса мусоровоза в Геленджике. Видео

3 часа назад
ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи чемпионата мира из-за расизма

ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи чемпионата мира из-за расизма

4 часа назад
Мэй призвали юридически обосновать нападение на Сирию

Мэй призвали юридически обосновать нападение на Сирию

4 часа назад
Установлены мешавшие проверкам ТЦ в Кемерове

Установлены мешавшие проверкам ТЦ в Кемерове

4 часа назад
Путин не стал "заниматься лирикой" с Собяниным

Путин не стал "заниматься лирикой" с Собяниным

4 часа назад
"Улыбнитесь, вас снимают": подростки запечатлели избиение женщины в Подмосковье

"Улыбнитесь, вас снимают": подростки запечатлели избиение женщины в Подмосковье

4 часа назад
Московскую 12-этажку эвакуировали из-за гранаты

Московскую 12-этажку эвакуировали из-за гранаты

4 часа назад
Россия, Китай и Иран осудили ракетный удар по Сирии

Россия, Китай и Иран осудили ракетный удар по Сирии

4 часа назад
Под антироссийский удар США попали их союзники

Под антироссийский удар США попали их союзники

5 часов назад
Ракетный удар по Сирии напомнил бомбежки Югославии

Ракетный удар по Сирии напомнил бомбежки Югославии

5 часов назад
У Джо Линна Тернера из Deep Purple в Минске случился инфаркт

У Джо Линна Тернера из Deep Purple в Минске случился инфаркт

5 часов назад
Белорусские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов. Видео

Белорусские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов. Видео

5 часов назад
Захарова: Запад обосновал удар по Сирии данными из соцсетей

Захарова: Запад обосновал удар по Сирии данными из соцсетей

5 часов назад
Удар по Сирии: перехвачена 71 ракета из 103

Удар по Сирии: перехвачена 71 ракета из 103

5 часов назад
В США скончался кинорежиссер Милош Форман

В США скончался кинорежиссер Милош Форман

7 часов назад
ДТП под Вологдой: двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии

ДТП под Вологдой: двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии

16 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 14 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 14 апреля 2018 года

16 часов назад
90
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

20 часов назад
Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

13.04.2018 15:27
Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

13.04.2018 15:25
Еженедельная программа Вести.net от 14 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 апреля 2018 года

6 часов назад
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

21 час назад
Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

13.04.2018 11:55
20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

13.04.2018 10:35
Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

13.04.2018 10:33
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30