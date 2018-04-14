Скрипалей отравили веществом BZ

Москву интересует, почему информация лаборатории в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери не была принята во внимание при составлении итогового доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в своем выступлении на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике глава МИД России Сергей Лавров. По информации швейцарского центра, в Солсбери могло быть использовано отравляющее вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии, отметил он.

"Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе", — сказал российский министр. Если же ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда "было бы интересно послушать эти объяснения", добавил Лавров.

"Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, — сказал Лавров. — Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось".

По словам главы МИД РФ, в полном тексте доклада ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей отсутствует термин "Новичок". Подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери ОЗХО распространила ранее для стран-членов организации. "В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, — сказал Лавров. — Там не содержится каких-либо названий, "Новичок" или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет".

В оценках ситуации вокруг якобы имевших место применения химоружия в сирийской Думе и отравления Скрипалей Россия, по словам Лаврова, "хочет сконцентрироваться на фактах". По его словам, российской стороне слишком часто нам говорят, что факты есть, однако не предоставляют их. Например, британские власти отказываются отвечать на вопросы Москвы, заявляя, что Россия сама не дала ответы на вопросы Лондона. При этом, пояснил министр, Великобритания задала лишь один вопрос: он заключался в том, чтобы "Россия призналась, каким образом "Новичок" был доставлен в Лондон".

Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей 4 марта в британском Солсбери было использовано токсичное химическое вещество. В докладе сказано, что название и состав выявленного вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам ОЗХО. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастны власти России. Москва это категорически отрицает, передает ТАСС.