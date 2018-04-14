Жириновский назвал удар по Сирии местью Запада за неудачи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал субботний ракетный удар по Сирийской Арабской Республике со стороны коалиции стран Запада. Жириновский сомневается, что агрессия США, Великобритании и Франции основана на якобы использовании Дамаском химического оружия против мирного населения, пишет РИА Новости.

По словам Жириновского, Запад просто хочет отомстить Сирии и России за успехи в борьбе против террористов. "Им хочется компенсировать горечь своих неудач", — сказал Жириновский.

По мнению политика, президент США подобно диктатору заставляет своих сателлитов мешать жить сирийскому народу.

Утром в субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.