Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по нападению на Сирию

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по Сирии и требующей от них немедленно прекратить агрессию. Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены, когда эксперты ОЗХО начали сбор доказательств по химатаке.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что одностраничный документ готов к голосованию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ООН не может подтвердить, что во время авиаударов по Сирии не погибли мирные жители.

Одновременно с этим постпред США при ООН Никки Хейли заявила, комментируя удары США, Франции и Великобритании по Сирии, что время переговоров прошло. Стало также известно, что США созвали заседание Североатлантического Совета в субботу в Брюсселе, чтобы добиться от союзников полной поддержки ударов по Сирии.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил намерения ФРГ и Франция по поиску нового формата с привлечением влиятельных стран по поиску политического решения конфликта в Сирии, передает ТАСС.