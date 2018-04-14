Отравление Скрипалей: вещество BZ находилось на вооружении США и Британии

Независимая экспертиза вещества в инциденте Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружила следы химического оружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в субботу, он рассказал о том, что эксперты швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц 27 марта завершили исследование образцов, которые получили из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Эти образцы были отобраны по линии ОЗХО на месте происшествия в Солсбери", — сказал Лавров.

Российский министр сообщил, что специалисты пришли к следующим результатам: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. "Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток", — приводит слова главы российского МИД ТАСС.

По словам Лаврова, данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России подобные химические вооружения не разрабатывались и не накапливались.

Кроме того, продолжил министр, в образцах выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А-234, которое британские власти обозначают термином "Новичок". Но это, по мнению Лаврова, является подозрительным, так как данное вещество обладает высокой летучестью, а пробы были взяты через определенное время после отравления.

Со своей стороны бывший глава российской Государственной комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич также заявил, что газа BZ, которым, согласно выводам швейцарской лаборатории, могли отравить Сергея Скрипаля и его дочь, не было в российской программе по уничтожению химоружия. Что касается наличия в России газа "Новичок", о котором заявляет Лондон, то здесь, по словам Бабича, "возникает путаница, которую вносят сами британцы".