Лев Яшин включен в символическую сборную призеров Олимпиад

Международный олимпийский комитет в преддверии чемпионата мира по футболу в России решил составить символическую сборную, состоящую из футболистов, завоевавших в своей карьере медали Олимпийских игр. В ней нашлось место и легендарному вратарю Льву Яшину, чемпиону Олимпиады-1956 в Мельбурне.

Помимо легенды советского футбола в символическую сборную попали бразильцы Марселу, Роналдинью и Неймар, испанцы Карлес Пуйоль и Хави, аргентинцы Лионель Месси и Хавьер Маскерано, итальянец Андреа Пирло, камерунец Самюэль Это'О и венгр Ференц Пушкаш.

Only two months until the @FIFAWorldCup begins, and we created a dream team of Olympic football medallists! Who would be in yours? ⚽🤔 pic.twitter.com/JxW3z3Fv5K