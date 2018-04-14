Открылся сезон разводов караулов Президентского полка

В Москве, на Соборной площади Кремля, можно было точно убедиться, что наступила весна, — открылся сезон церемониальных разводов конных и пеших караулов Президентского полка.

Отточенное до деталей действо ежегодно привлекает множество туристов. С 14 апреля раз в неделю его можно будет увидеть до конца октября и даже тем, кто видел. В 2018-м развод караулов будет необычным: сценарий обновили по случаю 100-летия комендатуры и 80-летия Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны.

Его день расписан: прогулка, тренировка, уход за гривой и, конечно, питание – восьмиразовое, по специальному рациону. Орловский рысак, светло-серый красавец Паклен. Это он вышагивает в церемонии первым. Равнение всего конного строя — на него.

Его всадник — командир кавалерийского эскадрона. Сергей Иваненко и Паклен не просто друзья и сослуживцы. Они — одно целое: это не банальность — жизненный уклад, иначе не сработаться.

"Наша первая встреча произошла, когда он был привезен в кавалерийский почетный эскорт. С тех пор мы с ним вместе работаем, дружим и участвуем в церемониях", — рассказал Сергей Иваненко

Сколько голов в конюшне Президентского полка, информация засекреченная. В основном это кони ганноверской, русской и тракененской пород. Сюда лошади попадают в трехлетнем возрасте. А дальше — годы тренировок.

"Подготовка лошади у нас длится около трех лет. А дальше уже в зависимости от лошади. И где-то с шести лет мы начинаем лошадок молодых вывозить на церемониал. Готовим, как спортивного атлета. Всесторонне его развиваем, чтобы она была гибкая и счастливая", — отметила старший инструктор Ирина Мамаева.

Удивительно, но тренерский состав в основном женский. Старший лейтенант, старший инструктор Ирина Мамаева тренируют и бойцов, и лошадей. Работает с подрастающим поколением. Конь Люксембург — словно лермонтовский Карагез: "черный как смоль, ноги — струнки". В следующем году он первый раз выйдет на Соборную площадь.

Говорят, быть хорошим всадником — это Божий дар, талант. Здесь служат и срочники, и контрактники. Преимущество — у тех, кто знает, как обращаться с лощадьми. Но главное все-таки — огромное желание. Лошадь для начала нужно хотя бы не бояться.

"Всадник учит лошадь. А потом уже опытная лошадь учит молодого всадника. С молодыми всадниками посложнее, чем с молодыми конями. Начинается все с тренировки над посадкой. Берем опытную лошадь и работаем над балансом, над равновесием всадника", — пояснила Ирина Мамаева.

На плацу пехотинцы репетируют вместе с кавалеристами. Элемент "мельница" - высший пилотаж. Лошадей учат не бояться толпы, громкой музыки, звуков, в том числе выстрелов. Холостые, кстати, громче боевых.

Первый развод пеших и конных караулов в этом году. В церемонии принимают участие лучшие из лучших. За музыкальное сопровождение отвечает Президентский оркестр. Это рота специального караула и кавалерийский почетные эскорт Президентского полка. Традиции — несколько веков, она зародилась еще в петровские времена.

Современную программу церемонии утвердили в 2004 году. С тех пор рисунок построения практически не менялся. Но в этом году пехота выполняет новый элемент — реверс. Шесть колонн по шесть человек. Военнослужащие подбрасывают оружие с вращением. Пехотинцы жонглируют ружьями, но не ждите — не уронят.

"Оружие роняют очень редко. За сезон может и не упасть вообще. За 4 месяца военнослужащие учатся всем этим приемам", — отметил один из военнослужащих.

Церемония проходит каждую субботу с апреля по октябрь. Ровно в полдень на Соборной площади Кремля появляются военнослужащие Президентского полка и демонстрируют невероятное мастерство и синхронность. Увидеть представление может каждый. Просмотр входит в стоимость единого билета в Кремль.