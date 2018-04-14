Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался

78-летний актер Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина стали родителями. 26 февраля у них родилась дочь. Для девочки выбрали имя Этель, что значит "благородная". То, что в семье Виторганов ожидается пополнение, держали в секрете, поэтому для друзей и знакомых радостное событие стало сюрпризом. Ирина рассказала, что выносила ребенка самостоятельно.

У Ирины Этель — первый ребенок, а Эммануил — отец двоих детей, рожденных в предыдущих браках. У Виторгана-старшего пятеро внуков и двое правнуков. Эммануил и Ирина незадолго до рождения Этель справили хрустальную свадьбу.

В программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия" Эммануил Виторган показал дочку, и от переполнявших его чувств расплакался.

Ирине пришлось решать проблемы со здоровьем почти двадцать лет, прежде чем их мечта о ребенке осуществилась. "Дочка похожа на Эммануила — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же носик, губки и лобик", — рассказала порталу StarHit счастливая мать.

Сейчас пара посвящает все свое время заботам о новорожденной.