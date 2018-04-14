Демонстрация силы: у США нет никакой стратегии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными. Об этом он заявил на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Что думают ведущие международники о ситуации в Сирии?

"Я думаю, что удары закончены на данный момент. У Соединенных Штатов нет никакой стратегии. За этими действиями не стоит желание что-то сделать в Сирии, даже свергнуть Асада. Это чистая демонстрация силы, как и год назад, только в расширенном варианте", — считает Федор Лукьянов, председатель Президиума СВОП, научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В целом мне представляется, что эта ситуация не должна привести к какой-то серьезной эскалации, чего многие опасались. Ясно, что когда было заявлено о применении, оно должно было последовать — Трамп выполнил свои обещания перед избирателями", — сказал Вячеслав Никонов, член СВОП, депутат Госдумы.

"Поскольку никто не может одержать окончательную победу в гражданской войне, никто не хочет сдать свои позиции на переговорах. Америка боится, что вопрос будет решен без нее, а это будет новая реальность. Они не привыкли, что важные, ключевые мировые конфликты решают без их присутствия. Россия хочет показать ровно обратное, что мы можем договориться с региональными державами", — отметил Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru.

"Наша задача — создать такое соотношение сил и такую динамику политического процесса, которые бы в конце концов привели к восстановлению суверенитета на всей территории Сирии и к тем целям, которые мы себе поставили, - это прекращение распространения терроризма на Ближнем Востоке", — подчеркнул член СВОП, доцент МГИМО Андрей Безруков.

По мнению Сергея Караганова, почетного председателя Президиума СВОП, декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, "судя по тем признакам, которые существуют, это символический удар, явно согласованный, чтобы не нанести ущерб ни российским силам, ни даже сирийским". "Это просто отъявленное хулиганство, которое призвано показать, что наши так называемые партнеры не бумажные тигры. Но они еще раз доказывают, что они именно такие. Хотя дело опасное", — сказал Караганов.

"Эта операция привязана по времени к двум очень важным поворотам в развитии нынешнего сирийского сюжета — это вчерашние неопровержимые доказательства того, что пленка "белых касок" была постановочной, и сегодняшняя миссия ОЗХО, которая начинает свою работу в Думе, в Восточной Гуте и которая, возможно, эту работу не начнет, со ссылками на то, что в боевых условиях никакие расследования проводить невозможно, — отметил Константин Косачев, член СВОП, председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам. — России нужно в этой ситуации действовать последовательно, спокойно, без эмоций, но твердо и добиваться главной для нас цели. А главная для нас цель — это возврат всего этого сюжета в рамки международного права под эгидой Совета Безопасности ООН".