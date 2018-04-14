Британия заявила, что напала на Сирию из "гуманитарных соображений"

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон считает совершенно законным свое участие в ударах по Сирии, так как действовал из гуманитарных соображений. Об этом она сказала, выступая с речью на экстренном заседании СБ ООН в субботу.

Кроме того, постпред указала, что Россия не может давать наставления Великобритании в сфере международного права. "Россия не может учить Британию международному праву", — приводит слова Пирс "Интерфакс".

Как заявила постпред, по мнению Великобритании, использование силы в Сирии "для предотвращения смерти многих невинных людей" не может считаться незаконным. Она добавила, что Лондон совместно с Парижем и Вашингтоном будет стремиться к принятию резолюции для дипломатического урегулирования сирийского кризиса.

Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на Совете Безопасности организации назвал действия США и их союзников в Сирии агрессивными. Он подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться "от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия".