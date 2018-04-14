Сирия перехватила две трети ракет, а США говорят, что ни одной

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Конфликт в Сирии 5 минут назад
Сирия перехватила две трети ракет, а США говорят, что ни однойЧитайте нас в Telegram
Что происходит в Соединенных Штатах? Как там оценивают действия Трампа? Популярная версия такая: за еще более жесткие удары выступал новый советник президента США по нацбезопасности: "ястреб" Болтон. Есть информация, что, как ни странно, "партия мира" в Вашингтоне (конечно, весьма условная "партия мира") — это министр обороны Мэттис. Хотя боевое прозвище у него Бешеный Пес. Он — профессиональный военный — остановил политиков от нанесения таких ударов, какие могли задеть русских. Потому что иначе был бы контрудар, и началось бы такое, что в страшном сне не представишь!
Дональд Трамп мог лично услышать реакцию соотечественников на свое экстренное обращение к нации в девять вечера, в котором объявил о решении бомбить Сирию.
Многие не верят в официальную версию событий, которую представляют американские власти. Устойчивое дежавю. "Мы все это видели в Ираке", — говорят американцы.
"Умные" и "красивые" ракеты — как назвал их Трамп — еще, оказывается, и неуязвимые. Об этом уже отчитался Пентагон. По Сирии были выпущены 105 ракет, заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, и все достигли цели.
"Эту операцию можно охарактеризовать тремя словами: точность, превосходство и эффективность, — сказал Маккензи. — Ни один из наших самолетов и ни одна из наших ракет не были перехвачены сирийскими средствами обороны. У нас нет информации, что российские системы ПВО были развернуты. Мы уверены, что все наши ракеты достигли целей".
Маккензи заявил, что США активно использовали линию связи с российскими военными по предотвращению конфликтов в воздухе, но вдаваться в детали отказался.
А вот о пораженных сирийских объектах говорили охотно. Удар наносился по трем целям: научному центру в Дамаске, командному пункту и складу в провинции Хомс, где якобы хранилось неучтенное химоружие. В Пентагоне продемонстрировали спутниковые снимки до и после.
Трамп в полшестого утра написал довольный твит: "Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их отличных Вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло! Миссия выполнена!"
Россия собрала экстренное заседание Совет Безопасности ООН, в обход которого сразу три постоянных члена Совбеза решили нанести удар по суверенному государству. То, что их было трое, всячески подчеркивают в Вашингтоне, конечно, забывая упомянуть, что решение легитимно только в том случае, если все пять постоянных членов Совбеза, как минимум, не против. А как раз против силовых действий были и Москва, и Пекин.
Кризис доверия только усугубляется тем, что в Пентагоне опираются на соцсети, никаких доказательств химатаки до сих не представили и даже не считают нужным это делать.
Верить предлагается на слово, а, учитывая, что бомбардировки начались за считаные часы до начала работы экспертов из Организации по запрещению химоружия непосредственно в Сирии, реальное положение дел США и союзников явно не интересует.
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