Патриарх Кирилл и Папа Франциск обсудили нападение на Сирию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел телефонный разговор с папой Римским Франциском. Предстоятель РПЦ и глава Римской католической церкви обменялись мнениями по агрессии США, Франции и Великобритании против Сирии, пишет РИА Новости.

Как считает Патриарх Кирилл, христиане не могут оставаться в стороне. Стороны выразили желание продолжить миротворческий диалог, чтобы, в конечном счете, остановить кровопролитие.

Предстоятель позже обсудил со всеми патриархами Ближнего Востока возможности воздействовать на ситуацию в Сирии.