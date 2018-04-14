"Ак Барс" повел в финальной серии Кубка Гагарина, переиграв ЦСКА

В Казани стартовал финал Кубка Гагарина первым матчем серии между "Ак Барсом" и ЦСКА. Опытный наставник хозяев льда Зинэтула Билялетдинов тактически переиграл своего более молодого коллегу Игоря Никитина. Встреча завершилась победой казанских хоккеистов со счетом 2:1.

Хозяева льда вышли вперед на 9-й минуте первого периода. Станислав Галиев сумел кистевым броском пробить Ларса Юханссона, закрытого к тому же собственным защитником Михаилом Пашниным.

Во втором периоде гости сравняли счет усилиями Валерия Ничушкина. Однако в следующей двадцатиминутке команда Билялетдинова вновь вышла вперед: снова отличился Галиев, оформивший дубль. "Красно-синие" попытались перевести игру в овертайм, однако сделать им это не удалось.

"Ак Барс" повел в серии с армейцами. Следующая игра состоится в Казани 16 апреля в 19:00 по московскому времени.