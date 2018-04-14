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Конфликт в Сирии 15 минут назад

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14 апреля 201819:47

НАТО рассказал, что Россия должна сделать после бомбежки Сирии

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НАТО призывает всех членов Совета Безопасности ООН подтвердить свои обязанности по поиску политического решения конфликта в Сирии, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после внеочередного заседания в Брюсселе Североатлантического совета на уровне послов.На этом заседании США, Великобритания и Франция проинформировали союзников по альянсу о военной операции против Сирии, а Россию и всех, кто поддерживает сирийский режим, призвали обеспечить его конструктивное участие в Женевском процессе.

Кроме того, Столтенберг подтвердил, что Великобритания, США и Франция предоставили НАТО много информации по химоружию в Сирии, у альянса нет оснований сомневаться в их оценке, передает РИА Новости.

Франция совместно с Великобританией и США намерена представить проект резолюции СБ ООН по обеспечению политического перехода в Сирии, заявил постпред Франции при Организации Франсуа Делатр. Только "дорожная карта" позволит выйти из тупика в Сирии, добавил политик, сообщает "Интерфакс".

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