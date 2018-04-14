Паводок в Башкирии: первый этап пройден, но пик впереди

Первый этап паводка в Башкирии пройден. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. За сутки уровень воды снизился на 20 сантиметров. Некоторые жители смогли вернуться в свои дома, однако около 50 подворий до сих пор остаются в зоне подтопления.

Как отмечают специалисты, пик паводка в республике еще не пройден, в ближайшие дни стоит ждать дальнейший рост уровня рек. Всего из-за весеннего половодья в Башкирии оказались подтоплены более 40 населенных пунктов, уточняет "Россия 24".