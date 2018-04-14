Штайнмайер призвал Путина и Трампа вместе разрешить сирийский конфликт

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Конфликт в Сирии 15 минут назад
Штайнмайер призвал Путина и Трампа вместе разрешить сирийский конфликтЧитайте нас в Telegram
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после военных ударов по Сирии призвал российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа искать решение конфликта в этой арабской стране сообща. "Великие державы несут большую ответственность. Здесь должен последовать первый шаг, это обязаны сделать Путин и Трамп по отношению к миру", — приводит слова Штайнмайера ТАСС.
По мнению президента ФРГ, если Вашингтон и Москва "не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе", шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю.
"Мы сегодня перешли на новую ступень обострения российско-германских отношений", — добавил Штайнмайер.
Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в субботу, назвал политику США и их союзников в связи с ударом по Сирии "хулиганством" в международных отношениях.
"Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела?!" – задался вопросом он. Как отметил Небензя, "это хулиганство, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах".
Российский постпред обвинил американскую стороны в пренебрежении к Уставу ООН и в подрыве авторитета Совета Безопасности организации.
Между тем постпред США Никки Хейли заявила на заседании, что Россия искажает факты о происходящем в Сирии. Но есть доказательства: сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля.
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