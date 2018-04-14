Главная угроза миру: США пользуются мифами и ручными боевиками

США – это главная угроза миру, заметил президент Боливии Эво Моралес на пленарном заседании "Саммита Америк" в Перу. Ранее он требовал от Америки прекратить агрессию против Сирии, снять блокаду с Кубы, остановить поддержку государственного переворота в Венесуэле и строительство стены против Мексики, передает РИА Новости.

О том, что Вашингтон не нуждается ни в каких расследованиях и подкрепляет свою атаку мифическими разведданными, сообщил в ходе экстренного заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Организаторы агрессии, добавил Небензя, не стали дожидаться даже решения уполномоченной международной организации, а распустили слухи через соцсети с помощью боевиков и НПО, передает "Интерфакс".

США, Британия и Франция утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Было выпущено более 100 ракет, сирийская ПВО большую их часть отразила.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.