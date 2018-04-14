Манчини: вратарь "Зенита" Лунев выбыл до конца сезона

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрей Лунев выбыл из строя до конца сезона. Об этом заявил главный тренер команды Роберто Манчини. Голкипер получил повреждение в матче с махачкалинским "Анжи".

В итоге "Зенит" одержал победу со счетом 1:0, а Лунев с повреждением бедра был заменен на 77-й минуте игры. "Лунев выбыл до конца чемпионата, травма достаточно серьезная", — сказал Манчини. Которого цитирует РИА Новости.