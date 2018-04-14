Удар по Сирии: Запад считает дипломатические сложности излишними

Прибытие экспертов ОЗХО в Сирию сможет полностью прояснить ситуацию вокруг химической атаки. Такое мнение НАТО озвучил заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО по Сирии.

Эксперты смогут сказать, была ли атака, но не смогут определить, кто за ней стоял, не имея мандата. Столтенберг напомнил, что СБ ООН не смог согласовать мандат комиссии по установлению виновных в химических атаках, поскольку Россия блокировала предложения США и их западных союзников, а российская резолюция не получила достаточной поддержки в СБ.

Генсек дал понять, что у НАТО нет оснований сомневаться в оценке альянса, что за химатакой стоит Дамаск, так что все дипломатические сложности излишни, передает ТАСС.

В это время делегация ОЗХО прибыла в Дамаск, сообщил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. В 7 вечера по местному времени состоится встреча с властями, передает РИА Новости.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, было выпущено более 100 ракет. Сирийская ПВО смогла отразить большую их часть.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.