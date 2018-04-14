Глава Дома Романовых: сменяемость власти ради самой сменяемости - абсурд

Глава Дома Романовых: сменяемость власти ради самой сменяемости - абсурдЧитайте нас в Telegram
Глава Российского императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна Романова убеждена, что принцип сменяемости власти в государстве не должен становиться самоцелью. "Сменяемость ради самой сменяемости — это абсурд", — приводит ее слова "Интерфакс". Она признала, что ни один из политических курсов при любом государственном строе не может быть идеальным. Однако чтобы требовать смены руководителя, следует доказать явную ошибочность его программы. А также предложить разумную альтернативу. Ни того, ни другого сейчас (в России) не наблюдается", — считает Великая княгиня.
Комментируя результаты президентских выборов в РФ, Глава Российского императорского дома отметила, что большинство соотечественников сохраняет доверие к Владимиру Путину и возлагает на него "надежды на улучшение жизни".
Мария Владимировна Романова заявила также о неизменном стремлении ее семьи возвратиться на родину при условии определения места Императорского дома в жизни современной России. "Постоянным и неизменным желанием нашей семьи является возвращение на родину на постоянное место жительства. Мы оказались в изгнании не по своей воле и никогда не переставали считать своим единственным Отечеством Россию", — подчеркнула она.
При этом вопрос об открытии резиденции в России, по словам Великой княгини, не является главным. Она напомнила, что неоднократно официально заявляла, что члены Российского императорского дома против реституции и не просят возвратить им что-либо из собственности, принадлежащей их предкам. Мария Владимировна предполагает, что возможно было бы построить в России новое помещение либо отреставрировать заброшенный и разрушающийся памятник архитектуры.
"Это должен быть современный социокультурный центр, в котором для проживания и работы будет отведена только часть площади. Основная же площадь станет использоваться для благотворительных и просветительских проектов, состоящих под нашим попечением", — сказала Великая княгиня.
Отметив, что нагнетаемые в мире антироссийские настроения оказывают влияние и на взаимоотношения между королевскими семьями Европы, Мария Владимировна в то же время указала, что "было бы странно ожидать от иностранцев желания укрепить и возвеличить Россию".
Отвечая на вопрос, пытаются ли члены королевских семей Европы оказывать влияние на Дом Романовых, она подчеркнула, что "ни один нормальный человек не может вообразить, что Дом Романовых в принципе способен оказаться на стороне тех, кто хочет ослабить Россию". К тому же, заметила она, "между членами королевских семей считается бестактным и недопустимым просить друг друга оказывать влияние на общественное мнение своих стран".
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