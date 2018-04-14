Премьер-лига. "Краснодар" разгромил "Арсенал" и вернулся в тройку лидеров

Матчем в Краснодаре между местным одноименным клубом и тульским "Арсеналом" продолжилась программа 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Виктор Классон (4-я минута), Сергей Петров (23-я) и Рикардо Лаборде (86-я). Для "Краснодара" этот матч стал 400-м в официальных встречах во всех турнирах (194 победы, 110 поражений и 96 ничьих). В турнирной таблице РФПЛ краснодарцы с 47 очками вернулись на третье место. "Арсенал" с 35 баллами идет шестым.