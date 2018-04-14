Сирийский постпред обвинил США в нарушении суверенитета своей страны

Действия США, Великобритании и Франции отражают нежелание этих стран провести открытое расследование предполагаемого инцидента в сирийской Думе, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

Выступая в субботу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, он напомнил, что в Сирию прибыла группа по расследованию ОЗХО, чтобы по запросу правительства этой страны провести расследование.

"Естественно, что основное послание, которое вы направляете террористам-агрессорам, что вы не хотите проведение открытой, прозрачной миссии по расследованию", — цитирует слова Джафари "Интерфакс". "Вы осуществили эту агрессию, чтобы спрятать вашу ложь и сфабрикованную информацию", — добавил сирийский дипломат.

Кроме того, он заявил, что США несут ответственность за прямую военную оккупацию трети территории Сирии и нарушение государственного суверенитета этой страны.

"Мы (Сирия) являемся государством, суверенитет которого был нарушен постоянным членом СБ ООН. Такова истинная ситуация", — продолжал Джафари. Он призвал остальных членов Совбеза сосредоточить внимание именно на реалиях, а не на утверждениях и видео "Белых касок" — террористической организации, созданной британской разведкой".

Совет Безопасности ООН ранее в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны.