Лукашевич обвинил США, Британию и Францию в помощи террористам

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам и гражданской инфраструктуре в Сирии помогают террористам, которые находятся под прямым управлением западных агрессоров. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны", — заявил Лукашевич в субботу в Вене. Его слова приводит ТАСС.

Российский постпред заявил также, что вооруженным и ничем не спровоцированным нападением Вашингтон, Лондон и Париж подорвали работу переговорных форматов по урегулированию в Сирии. По его словам, эти страны наделили себя "правом проводить следствие, выносить вердикт и вершить правосудие". Лукашевич добавил, что они не только не дождались результатов расследования ОЗХО, но и попытались ему воспрепятствовать.

Как отметил постпред РФ при ОБСЕ, эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", — указал Лукашевич.

Поведение Вашингтона, Лондона и Парижа он назвал "безрассудным" и ковбойским", а также отметил, что оно должно получить оценку "всех вменяемых членов международного сообщества". Постпред выразил признательность тем государства-участникам ОБСЕ, которые четко заявили свою позицию и отказались поддерживать "авантюру США и их приспешников".

Кроме того, Лукашевич предупредил, что если США нарушают принципы международного права в Сирии, не стоит ожидать, что Вашингтон будет соблюдать их в Европе. Единственное правило, которое соблюдает Вашингтон — это право сильного", — подчеркнул постпред.