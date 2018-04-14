Захарова: удар по Сирии - это сигнал для боевиков и экстремистов

США, Великобритания и Франция готовы наносить ракетные удары, основываясь только на постах в соцсетях, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Удар по Сирии не имеет никакого основания, это незаконная бомбардировка, подчеркнула Захарова, это сигнал для боевиков и экстремистов, что они идут правильной дорогой.

Россия примет решение по сложившейся ситуации после заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, было выпущено более 100 ракет. Сирийская ПВО смогла отразить большую их часть.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.