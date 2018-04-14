Франция готовит новые предложения по Сирии

Франция на следующей неделе намерена выдвинуть ряд новых предложений для мирного урегулирования конфликта Сирии. Об этом сообщил в субботу глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, уже в понедельник, 16 апреля, будет выдвинута инициатива на уровне Совета Безопасности ООН. Кроме того, Франция намерена озвучить свои предложения на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Между тем на заседании Совета Безопасности ООН в субботу не был принят российский проект резолюции, осуждающий атаку на Сирию. За этот документ проголосовали Россия, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались. Оставшиеся восемь членов СБ проголосовали против.