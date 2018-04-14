Вывод боевиков из Думы завершен

Из Дамаска вывезено 21145 боевиков и их родственников, операция завершена.

3 976 боевиков с членами семей покинули Думу вчера на 107 автобусах, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По словам Евтушенко, с начала операции из Восточной Гуты организован выход 67680 боевиков и их родственников.

Сирийская полиция вместе с военной полицией ВС РФ обеспечивает порядок. Техника, переданная Центром по примирению враждующих сторон, приступила к восстановлению инфраструктуры.

Также оказана гуманитарная помощь жителям в Баласе (Алеппо): передано продовольствие общим весом 2,9 тонны. Жителям Сальхияха (Дейр-эз-Зор) доставлена питьевая вода.

Медики оказали помощь 114 мирным жителям, из них 33 ребенка.

При этом совместным иранско-российско-турецким Координационным центром зафиксированы случаи нарушения режима тишины в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа, передает ТАСС.