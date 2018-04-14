"Барселона" побила рекорд Примеры по длине беспроигрышной серии

"Барселона" установила рекорд чемпионата Испании по футболу по количеству матчей подряд без поражений. Каталонцам удалось побить достижение в домашнем матче 32-го тура против "Валенсии". "Сине-гранатовые" одержали победу со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Луис Суарес (15-я минута) и Самуэль Умтити (51-я). У "Валенсии" с пенальти отличился Даниэль Парехо (86-я). "Барселона" не проигрывает на протяжении 39 матчей подряд в Примере. Предыдущий рекорд принадлежал клубу "Реал Сосьедад", который в период с 1979-го по 1980-й не проигрывал 38 матчей в чемпионате Испании, отмечает ТАСС. Последнее поражение "Барселоны" в национальном первенстве датировано 8 апреля 2017 года, когда каталонцы в выездном матче уступили "Малаге" (0:2).