В Афинах сожгли флаги стран, ударивших по Сирии

В Афинах прошел антивоенный митинг, который организовала Компартия Греции в связи с ракетными ударами США, Франции и Великобритании по Сирии. Участники акции сожгли американский, французский и британский флаги, а также флаг Евросоюза. В митинге участвовали, по оценке журналистов, около трех тысяч человек, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас в своем выступлении осудил нападение на Сирию и призвал закрыть американские и натовские базы в Греции. По его словам, из-за правительства Греция напрямую участвует в длительном преступлении.

По его словам, нынешнее правительство Греции согласилось с планами США "модернизировать" объекты на базе Суда, построить причалы и гавани для американских и натовских нужд, для развития военной авиации США.

В этой связи Куцумбас призвал "усилить борьбу против империалистической войны", закрыть все иностранные базы в Греции, а также британские базы на Кипре. "Пусть все греческие солдаты вернутся из миссий за границу. Освободить нашу страну от НАТО и ЕС", — заявил он.

Демонстранты прошли мимо посольств Франции, Великобритании и США, где сожгли флаги этих стран, а на стенах дипмиссий написали красной краской: "Убийцы народов". Флаг ЕС был сожжен возле представительства Евросоюза в Афинах. Митингующие скандировали: "Трамп, Мэй и Макрон – убийцы", "НАТО – вон, вывести базы, не участвовать в интервенции".