Еврочеллендж. Российские хоккеисты обыграли норвежцев

В норвежском городе Йевик продолжается товарищеский хоккейный турнир Еврочеллендж, в котором команды проводят матчи и готовятся к чемпионату мира, который с 4 по 20 мая пройдет в Дании. Олимпийская сборная России (ближайший резерв основной команды) обыграла норвежцев со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Александр Дергачев (26-я минута) и Александр Елесин (38-я). В воскресенье, 15 марта, соперники проведут еще одну встречу.