Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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Конфликт в Сирии 1 час назад
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в СирииЧитайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Собеседники говорили об обострении ситуации вокруг Сирии в результате ударов США и их союзников по территории этой страны.
Как подчеркнул Владимир Путин, действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права, передает РИА Новости. "Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии", — сообщили в Кремле.
Ранее в субботу президент Турции провел телефонные разговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выступая в Стамбуле, он приветствовал удары по Сирии как ответ на предполагаемую химическую атаку, заявив при этом о необходимости перевода противостояния США и России по Сирии в мирное русло.
Как сообщалось, в субботу ранним утром США, Великобритания и Франция нанесли ракетно-бомбовые удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По сирийским объектам было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.. Президент России Владимир Путин назвал удары союзников актом агрессии против суверенного государства, отметив, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для нанесения ударов.
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