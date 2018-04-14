"МанСити" обыграл "Тоттенхэм" и еще больше приблизился к чемпионству

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне в матче 34-го тура Английской премьер-лиги футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал гостевую победу над "Тоттенхэмом". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан".

В составе победителей мячи забили Габриэл Жезус (22-я минута), Илкай Гюндоган (25-я, с пенальти) и Рахим Стерлинг (72-я). У лондонского клуба Кристиан Эриксен (42-я). Беспроигрышная серия "Тоттенхэма" в чемпионате прервалась на 15-м матче. Предыдущее поражение команда потерпела 16 декабря 2017 года также в матче против "Манчестер Сити" (1:4).

В турнирной таблице "горожане" с 87 очками упрочили лидерство. "Тоттенхэм" с 67 баллами идет четвертым. "Манчестер Сити" может досрочно обеспечить себе победу в чемпионате, если "Манчестер Юнайтед" 15 апреля не сумеет победить "Вест Бромвич".