Три очка Кучерова помогли "Тампе" во второй раз обыграть "Нью-Джерси" в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции хоккеисты "Тампы Бэй Лайтнинг" обыграли "Нью-Джерси Девилз" во втором матче серии. Встреча в Тампе завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт (13-я минута), Алекс Киллорн (24-я и 34-я), Тайлер Джонсон (25-я) и Никита Кучеров (27-я) который также отдал две результативные передачи и в итоге стал третьей звездой встречи. У проигравших отличились Нико Хишир (14-я), Сами Ватанен (40-я) и Блэйк Колман (52-я). Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 41 бросок.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Лайтнинг". Третий матч команды проведут в ночь на 17 апреля на льду "Девилз".