Премьер-лига. "Зенит" установил рекорд по средней посещаемости за сезон

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон. Как отмечает пресс-служба команды, по итогам 12 домашних матчей "Зенита" в рамках Премьер-лиги стадион посетили 528 099 зрителей, а средняя заполняемость составила 44 008 человек.

Предыдущее достижение чемпионатов России принадлежал владикавказской "Алании". В 1995 году на игры команды в среднем приходили 33 467 болельщиков. Следом располагался московский «Спартак» (32 760 в сезоне-2016/17).

Кроме того, сообщается, что "сине-бело-голубые" в нынешнем сезоне удерживают 32-ю строчку в рейтинге самых посещаемых команд Европы, опережая итальянские "Рому", "Ювентус" и "Наполи", английский "Челси" и португальский "Порту" и "Спортинг".