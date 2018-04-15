НХЛ. Голевая передача Задорова не спасла "Колорадо" от второго поражения "Нэшвиллу"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В Западной конференции "Нэшвилл Предаторз" во втором матче на своем льду снова обыграл "Колорадо Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала (22-я минута), Виктор Арвидссон (33-я), Райан Джохансен (37-я), Остин Уотсон (48-я) и Райан Хартман (59-я). У гостей отличились Габриэль Бурк (3-я), Натан Маккиннон (38-я), Габриэль Ландеског (50-я) и Александр Керфут (60-я). Российский защитник "Эвеланш" Никита Задоров отметился результативной передачей.

Победители регулярного чемпионата "Предаторз" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет в ночь на 17 апреля в Денвере.