Федор Смолов раскритиковал действия судьи в матче с "Арсеналом"

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов раскритиковал работу арбитра в домашнем матче чемпионата России против тульского "Арсенала". Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0, а Смолов получил желтую карточку за симуляцию, которая стала для него четвертой в сезоне.

В одном из эпизодов Смолов упал в штрафной после удара по ногам. Судья находился близко к эпизоду, но увидел в действиях форварда симуляцию и решил наказать нападающего "Краснодара" желтой карточкой. Теперь Смолов пропустит следующий матч чемпионата против ЦСКА.

"Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах, и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА... Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом, — рассказал после матча Смолов, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Я ему показываю – у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел, и ему кажется, что я симулировал".