"Торонто" Зайцева снова крупно проиграл "Бостону" в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции "Бостон Брюинз" на своем льду победил "Торонто Мэйпл Лифс" со во втором матче серии. Встреча завершилась счетом 7:3 в пользу хозяев.

В составе победителей сразу 6 (3+3) очков набрал чешский нападающий Давид Пастрняк, который и был признан первой звездой встречи. Он стал 16-м игроком в истории "Бостона", которому удалось оформить хет-трик в матче Кубка Стэнли, отмечает ТАСС. Кроме того, 21-летний форвард стал 11-м хоккеистом в истории НХЛ (и при этом самым молодым), который сумел набрать шесть очков в матче плей-офф, забросив при этом три шайбы.

Еще два игрока "Брюинз" записали на свой счет по четыре голевых паса — Брэд Маршанд и Патрис Бержерон. По шайбе забросили Джейк Дебраск, Кеван Миллер, Рик Нэш и Давид Крейчи. У проигравших отличились Митчелл Марнер, Тайлер Бозак и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев не смог отличиться результативными действиями.

"Бостон" повел в серии до четырех побед со счетом 2:0, следующие две встречи команды проведут в "Торонто".