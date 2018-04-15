В Сибири растет площадь лесных пожаров

По состоянию на утро воскресенья, 15 апреля, на территории Сибирского федерального округа действуют 24 лесных пожара в трех регионах. В течение последних суток общая площадь лесов, объятых пламенем, выросла в 3,1 раза.

В Забайкальском крае зафиксировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади 749 гектаров, в Республике Алтай — один пожар на площади 15 гектаров, в Бурятии — три пожара на площади 15 гектаров, передает "Интерфакс".

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 23 районах Забайкальского края, одном лесничестве в Хакасии, 11 лесничествах в Бурятии и в Алтайском крае.