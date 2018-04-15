В Киеве вновь прогремел взрыв

У здания компании "Киевэнерго", расположенного в Киеве на проспекте Победы, в ночь на воскресенье, 15 апреля произошел взрыв. Пострадавших нет. В здании выбиты две двери, повреждены окна и фасад.

Сотрудники национальной полиции предполагают, что неизвестные злоумышленники могли взорвать ручную гранату, передает ТАСС. Компания "Киевэнерго" занимается выработкой, снабжением и реализацией электрической и тепловой энергии жителям и предприятиям украинской столицы.

В минувшую пятницу в центре Киева неизвестные обстреляли из гранатомета офис строительной компании "Киевгорстрой".