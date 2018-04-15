Судья встречи "Краснодар" – "Арсенал" получил "неуд" из-за Смолова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский заявил, что судья Артем Чистяков в матче 26-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Арсеналом" допустил серьезную ошибку, показав желтую карточку Смолову вместо назначения пенальти.

Напомним, что форвард "быков" и сборной России Федор Смолов в игре с тульской командой получил удар по ногам и упал в штрафной площади. Чистяков наказал нападающего "Краснодара" за симуляцию, показав тому желтую карточку. Она стала для Смолова четвертой в сезоне. Теперь Федор будет вынужден пропустить игру с ЦСКА.

"Однозначно это ошибка арбитра и, как следствие, низкая оценка. Неудовлетворительная", — цитирует Будогосского "Спорт-экспресс".

Ранее Смолов заявил, что если его карточку не отменят и он не сможет сыграть против ЦСКА, то ему станет "все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом".