"Сан-Хосе" победил "Анахайм" во второй раз подряд в серии Кубка Стэнли

"Сан-Хосе Шаркс" во втором выездном матче серии первого раунда плей-офф вновь оказался сильнее "Анахайм Дакс". Гости, пропустив уже на первой минуте первого периода, сумели добиться волевой победы со счетом 3:2. Теперь серия переезжает в Сан-Хосе.

В составе "Шаркс" голами отметились Маркус Серенсен, Логан Кутюр и Томаш Гертл. У "Дакс" шайбы забросили Якоб Сильверберг и Хампус Линдхольм.

16 апреля в Сан-Хосе состоится третья игра серии до четырех побед.