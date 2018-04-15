Паводок в Саратовской области пошел на спад

От воды освободились еще около полутысячи приусадебных участков и 55 домов. По последним данным, подтопленными остаются 877 придомовых территорий в шести районах и 14 жилых домов в Аткарске. Кроме того, все еще под водой 14 мостов и пять участков автодорог.

Жителям, отказавшимся от переезда, доставляют продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц. Действуют 15 лодочных переправ. Подъем воды ожидают в ближайшие сутки только на реке Медведица у поселка Лысые горы — там возможны новые подтопления.