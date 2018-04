Никита Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Нью-Джерси Дэвилз" россиянин набрал 3 (1+2) очка, а его команда победила со счетом 5:3.

Первой звездой дня назван нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк. В игре с "Торонто Мэйпл Ливз" 21-летнему чеху удалось забросить три шайбы и отдать столько же голевых передач. Он стал самым молодым хоккеистом в истории лиги, набравшим 6 очков в матче Кубка Стэнли.

Тройку лучших игроков замкнул еще один представитель "Бостона" Патрис Бержерон. Он четырежды ассистировал своим партнерам.

It’s not very often Nikita Kucherov needs help scoring goals.#TBLvsNJD | #StanleyCup pic.twitter.com/6jgZ6yNius