В Челябинской области сотрудницу полиции нашли мертвой в кабинете

В Челябинской области начата проверка по факту смерти сотрудницы подразделения дознания ОВД по Еткульскому району. Накануне вечером женщину нашли мертвой в ее рабочем кабинете, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

В ходе проверки выясняются обстоятельства произошедшего. По данным местных СМИ, сотруднице полиции было 35 лет, у нее остались дети.