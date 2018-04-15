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15 апреля 201810:36

В Китае пассажир Air China угрожал зарезать стюардессу шариковой ручкой

EPA

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В самолете авиакомпании Air China один из пассажиров угрожал зарезать стюардессу шариковой ручкой. Лайнер совершал перелет из Чанша в Пекин. Из-за опасной ситуации экипаж совершил экстренную посадку в Чжэнчжоу, пишет ТАСС.

Как сообщило Управление гражданской авиации КНР, хулиган помещен в следственный изолятор.

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