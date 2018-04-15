Очевидцы сняли на видео горящий строительный кран в центре Петербурга

Ранним утром в воскресенье, 15 апреля, в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте неподалеку от Дворцовой площади произошло возгорание строительного крана.

Очевидцы сняли на видео полыхающую кабину, расположенную, по их словам, приблизительно на высоте десятого этажа.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.