Очевидцы сняли на видео горящий строительный кран в центре Петербурга

15 апреля 201810:17
Очевидцы сняли на видео горящий строительный кран в центре ПетербургаЧитайте нас в Telegram
Ранним утром в воскресенье, 15 апреля, в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте неподалеку от Дворцовой площади произошло возгорание строительного крана.
Очевидцы сняли на видео полыхающую кабину, расположенную, по их словам, приблизительно на высоте десятого этажа.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Западные ракеты сбили из советских ЗРК
- "Тотальная ложь": Захарова жестко раскритиковала Запад
- Удар по Сирии Трамп назвал идеальным
- Установлены мешавшие проверкам ТЦ в Кемерове
- Глава WADA: ситуация с допингом в России постепенно меняется
Самое читаемое
-
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
- Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Зюганов прооперирован и помещен в реанимацию
- "В них нет ничего человечного!": подростки на камеру избили инвалида
- Названа сметана, которую категорически нельзя есть
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
- Официально представлено новое поколение Ford Focus
Экономика
-
Как санкции к "РусАлу" повлияют на мировую экономику
- Кто скупает российские акции?
- Предприятия "Норникеля" наградили за высокие показатели в сфере охраны труда
- Роскомнадзор просит срочно заблокировать Telegram
- 15 лучших университетов мира в 2018 году
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Холодная война возвращается
- Россия разоблачила инсценировку химатаки
- ДТП под Череповцом: объявлен траур
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Авария с автобусом в Подмосковье: состояние двух детей улучшилось
- Москва готовится к Тотальному диктанту
- На ВДНХ открыли обновленный павильон "Космос"
- Матч ЦСКА и "Арсенала": чем пугали английских болельщиков?
- Выходные: космонавтика на ВДНХ, субботники и фестиваль цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси
Сегодня
Обрушение на шахте в Ростовской области: один человек погиб
47 минут назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни
11.04.2018 10:00
Паводок в Воронежской области и в Башкирии понемногу отступает
23 минуты назад
В Киеве вновь прогремел взрыв
3 часа назад
В Сибири растет площадь лесных пожаров
4 часа назад
Взрыв в сирийском Алеппо унес жизни 20 человек
9 часов назад
Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии
10 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Экстренный выпуск. Эфир от 14 апреля 2018 года
12 часов назад
4 473
Еврочеллендж. Российские хоккеисты обыграли норвежцев
12 часов назад
Вывод боевиков из Думы завершен
12 часов назад
В миасском ТЦ обрушился потолок
14 часов назад
Сирийская оппозиция жаждет новых ударов от западной коалиции
15 часов назад
Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался
16 часов назад
В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок
18 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 14 апреля 2018 года
14.04.2018 02:02
141
Теория игр: как убивают шпионов
16 часов назад
Британская полиция устроила на работу плюшевых мишек
22 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 апреля 2018 года
23 часа назад
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа
13.04.2018 20:58
Ребенок родился через 4 года после смерти родителей
13.04.2018 11:55
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?
11.04.2018 13:13
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию
04.04.2018 18:30