Обрушение на шахте в Ростовской области: один человек погиб

В результате обрушения кровли на шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области погиб один человек. "Один погибший. Его достали, он уже был мертвый", — сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Ростовской области, всего в шахте работали 87 человек, из них 86 эвакуировались самостоятельно. Пожара в шахте после обрушения не произошло, концентрация вредных веществ в воздухе не выше допустимой нормы.

Обрушение произошло на глубине около 800 метров. Заблокированных людей в шахте нет.