"Формула-1". Риккардо выиграл Гран-при Китая, Сироткин - пятнадцатый

В Шанхае состоялся третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Впервые в нынешнем сезоне и шестой раз в карьере победу одержал гонщик Red Bull Racing австралиец Даниэль Риккардо. Вторым к финишу пришел представитель команды Mercedes финн Валтери Боттас.

Тройку лучших замкнул его соотечественник Кими Райкконен из Ferrari.Российский пилот Williams Сергей Сироткин оказался на 15-м месте. Строчкой выше расположился его партнер по команде канадец Лэнс Стролл.